Nos pênaltis, Athletico-PR elimina o Londrina e avança à semifinal do Campeonato Paranaense

Na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR vence o Londrina no tempo normal por 2 a 1 e na decisão por pênaltis por 4 a 2 e está classificado para semifinal da competição estadual. No tempo normal, os gols do Furacão foram marcados por Davi Araujo e Terans. O tento marcado pelo Tubarão foi de Augusto. Nos pênaltis, o Atlhetico-PR marcou todas as suas cobranças, enquanto o Londrina acabou perdendo duas e, desta forma, acabou sendo eliminado. Agora, o Rubro-negro enfrenta o Coritiba na semifinal.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partidaPRIMEIRO TEMPOJOGO TRUNCADO NA PRIMEIRA PARTE DO JOGOAthletico-PR e Londrina fizeram uma partida bastante amarrada na primeira parte do duelo decisivo das quartas de final. Muito cautelosos, os dois times pouco arriscavam e quase não criaram oportunidades de perigo.

ATHLETICO-PR ABRE O MARCADORAos 33 minutos da etapa inicial, na primeira grande oportunidade criada pelo Furacão, a bola entrou. Davi Araujo recebeu pelo lado direito, deu um belo drible no defensor e conseguiu finalizar para marcar: 1 a 0.

ATHLETICO-PR CRIA PARA FAZER O SEGUNDO, MAS NÃO FAZApós o gol, o Athletico-PR foi com tudo para cima do Londrina e teve duas ótimas oportunidades para empatar a partida. Mas Pablo não conseguiu colocar para dentro as duas chances que teve para marcar.

SEGUNDO TEMPOASSIM COMO NA ETAPA INICIAL, VOLTA DO INTERVALO DE POUCA EMOÇÃOApós intervalo, os dois times mantiveram a postura do início da primeira etapa. Vale ressaltar que o Athletico-PR reclamou de duas penalidades, aos 15 e 23 minutos, não marcadas pelo árbitro da partida.

RACISMO NA ARENA DA BAIXADALamentavelmente, aos 31 minutos da etapa complementar, o árbitro do jogo paralisou a partida por conta de injúria racial. Samuel Santos, do Londrina, acusou um torcedor de ter proferido ofensas de cunho racista. A brigada militar foi chamada para retirar o torcedor.

ATHLETICO-PR FAZ O SEGUNDO, MAS TOMA O GOL EM SEGUIDAJogo reiniciado, o Athletico-PR já criou uma oportunidade em seguida e marcou. Aos 38 minutos, Davi Araújo cruzou, Terans aproveitou e cabeceou bem para colocar a bola para dentro do gol: 2 a 0 para o Furacão.

Só que logo em seguida, aos 40 minutos, após cobrança de escanteio de João Paulo, Augusto subiu mais que todo mundo, cabeceou de forma fulminante e diminuiu o placar: 2 a 1 para o Londrina.

GOLEIRO DO LONDRINA SALVA E JOGO VAI PARA OS PÊNALTISO Athletico-PR foi para o abafa nos acréscimos. O Londrina se fechou e fez de tudo e mais um pouco para segurar o resultado e levar a partida para os pênaltis. Aos 47, Daniel Cruz poderia ter marcado, mas Matheus Albino salvou o Tubarão.

ATHLETICO-PR VENCE NOS PÊNALTISNa decisão das penalidades máximas, o Athletico-PR foi perfeito ao acertar as suas 4 cobranças. O Londrina perdeu duas, sendo que uma delas o goleiro Santos defendeu. Sendo assim, o resultado 4 a 2 para o Furacão, que agora pega o Coritiba na semifinal do Campeonato Paranaense.