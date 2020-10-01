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futebol

Nos pênaltis, Arsenal elimina o Liverpool na Copa da Liga Inglesa

Gunners avançam às quartas de final do torneio. Principais jogadores de ambas as equipes foram poupados...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 18:30

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:30

Crédito: AFP
Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, Liverpool e Arsenal se enfrentaram em Anfield. O jogo foi bem acirrado e as duas equipes ficaram no 0 a 0, no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis e melhor para o Arsenal, que venceu por 5 a 4. Faltou o golDiferente do jogo pela Premier League, os dois times foram a campo com muitos reservas. O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes criando chances. O maior destaque foi o chute de Minamino, que parou no travessão de Leno, evitando a abertura de placar para o Liverpool.
Segue o equilíbrioA segunda etapa manteve o duelo bem lá e cá. Ambos os times mostravam vontade de vencer a partida e ameaçaram o rival. A chance mais clara foi com Nketiah, mas o jovem atacante do Arsenal desperdiçou.
Continuidade da temporadaO Arsenal espera o sorteio para conhecer o seu adversário. Os dois times voltam as atenções ao Campeonato Inglês. O Liverpool visita o Aston Villa, no domingo. No mesmo dia, o Arsenal recebe o Sheffield United.

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