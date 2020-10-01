Nos pênaltis, Arsenal elimina o Liverpool na Copa da Liga Inglesa

Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, Liverpool e Arsenal se enfrentaram em Anfield. O jogo foi bem acirrado e as duas equipes ficaram no 0 a 0, no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis e melhor para o Arsenal, que venceu por 5 a 4. Faltou o golDiferente do jogo pela Premier League, os dois times foram a campo com muitos reservas. O primeiro tempo foi equilibrado, com ambas as equipes criando chances. O maior destaque foi o chute de Minamino, que parou no travessão de Leno, evitando a abertura de placar para o Liverpool.