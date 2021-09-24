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Nos minutos finais, Porto vence o Gil Vicente e encosta na liderança da Primeira Liga

Com gol de Sérgio Oliveira aos 44 minutos do segundo tempo, Porto bateu o Gil Vicente pelo Campeonato Português...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 19:16
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Nesta sexta-feira, o Porto bateu o Gil Vicente pelo Campeonato Português no Estadio Cidade de Barcelos em partida da 7ª rodada da competição. Com gols de Taremi e Sérgio Oliveira, a equipe visitante venceu aos 44 minutos do segundo tempo.
Veja a tabela do PortuguêsABRIU O PLACARNo início da partida desta sexta-feira, o Porto conseguiu sair na frente do placar, superando a equipe do Gil Vicente. Já aos nove minutos do primeiro tempo, Mehdi Taremi foi ao ataque para abrir o placar para a equipe vistante no jogo.
EMPATEAos 21 minutos do primeiro tempo, o Gil Vicente encontrou a chance de empatar a partida após Mbemba cometer um pênalti. Na cobrança, Samuel Lino parou no goleiro Diogo Costa, mas conseguiu fazer o gol logo no rebote, deixando tudo igual.
DECIDIUNos minutos finais da partida, o Porto conseguiu fechar o marcador e terminar o confronto com a vitória. Aos 44 minutos do segundo tempo, a equipe visitante chegou ao ataque para encerrar o jogo com os três minutos em gol marcado por Sérgio Oliveira.
SPORTING 1x0 MARÍTIMONo outro confronto do dia da Primeira Liga, o Sporting venceu o Marítimo por 1 a 0 aos 98 minutos de jogo, com gol de pênalti marcado por Pedro Porro. Os atuais campeões ocupam a terceira colocação, e estão empatados com o Porto nos 17 pontos.
SEQUÊNCIAO Porto enfrenta o Liverpool às 16h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League.

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