Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nos jogos do domingo, mandantes na Série D tem ligeira vantagem

Visitantes conseguiram "beliscar" muitos pontos, mas os anfitriões triunfaram na maioria das oportunidades em seus domínios...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 21:12

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 21:12

Crédito: Rennê Carvalho/ABC F.C.
Nesse domingo (1), 13 compromissos construíram boa parte da rodada de número 10 na Série D do Brasileirão onde os mandantes conseguiram levar uma ligeira vantagem nos resultados positivos. Enquanto cinco times saíram vencedores em seus domínios, outros quatro ficaram na igualdade e, em outras quatro oportunidades, o mandante se saiu melhor.
O melhor resultado em números como mandante acabou sendo do ABC batendo por 3 a 1 o Potiguar no Frasqueirão (gols de Lelê, Valderrama e Ivanaldo para o Alvinegro com Alyson diminuíndo a desvantagem) que lhe deu mais uma rodada na ponta do Grupo A4.
Por outro lado, o Brasliense não só reduziu a distância para apenas dois pontos no A6 se valendo do revés do rival e líder da chave, o Gama, no sábado (31) como também conseguiu o feito goleando por 3 a 0 o Palmas no Tocantins.
Outros jogos da 10ª Rodada da Série D
31/10
Pelotas 1 x 2 São Luiz-RSPortuguesa-RJ 2 x 2 CabofrienseAmérica-RN 0 x 0 GloboVitória-ES 1 x 1 Real NoroesteFloresta 1 x 1 Guarany-CEMoto Club 2 x 0 Juventude SamasVitória da Conquista 1 x 1 CentralOperário-VG 2 x 2 União RondonópolisMarcílio Dias 3 x 0 TubarãoCampinense 2 x 1 Atlético CajazeirasVilhenense 0 x 0 Rio BrancoCaxias 1 x 0 JoinvilleBahia de Feira 3 x 3 Atlético de AlagoinhasGalvez 2 x 0 Atlético-ACÁguia Negra 0 x 1 AparecidenseFast Clube 3 x 2 Ji-ParanáSão Raimundo-RR 1 x 0 Sinop
01/11
Bangu 0 x 0 Nacional-PRCoruruipe 3 x 1 JacyobáToledo 1 x 3 FC CascavelVilla Nova 1 x 1 CaldenseNovorizonetino 2 x 0 São CaetanoFrei Paulistano 1 x 2 ItabaianaIndependente-PA 3 x 2 Bragantino-PAGoianésia 1 x 1 GoiâniaRíver-PI 1 x 2 AltosBaré 0 x 0 Santos-APSalgueiro 3 x 1 Afogados
02/11
Ferroviária x Mirassol - 15h
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE D

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abc joinville
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados