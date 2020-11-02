Nos jogos do domingo, mandantes na Série D tem ligeira vantagem

Crédito: Rennê Carvalho/ABC F.C.

Nesse domingo (1), 13 compromissos construíram boa parte da rodada de número 10 na Série D do Brasileirão onde os mandantes conseguiram levar uma ligeira vantagem nos resultados positivos. Enquanto cinco times saíram vencedores em seus domínios, outros quatro ficaram na igualdade e, em outras quatro oportunidades, o mandante se saiu melhor.

O melhor resultado em números como mandante acabou sendo do ABC batendo por 3 a 1 o Potiguar no Frasqueirão (gols de Lelê, Valderrama e Ivanaldo para o Alvinegro com Alyson diminuíndo a desvantagem) que lhe deu mais uma rodada na ponta do Grupo A4.

Por outro lado, o Brasliense não só reduziu a distância para apenas dois pontos no A6 se valendo do revés do rival e líder da chave, o Gama, no sábado (31) como também conseguiu o feito goleando por 3 a 0 o Palmas no Tocantins.

Outros jogos da 10ª Rodada da Série D

31/10

Pelotas 1 x 2 São Luiz-RSPortuguesa-RJ 2 x 2 CabofrienseAmérica-RN 0 x 0 GloboVitória-ES 1 x 1 Real NoroesteFloresta 1 x 1 Guarany-CEMoto Club 2 x 0 Juventude SamasVitória da Conquista 1 x 1 CentralOperário-VG 2 x 2 União RondonópolisMarcílio Dias 3 x 0 TubarãoCampinense 2 x 1 Atlético CajazeirasVilhenense 0 x 0 Rio BrancoCaxias 1 x 0 JoinvilleBahia de Feira 3 x 3 Atlético de AlagoinhasGalvez 2 x 0 Atlético-ACÁguia Negra 0 x 1 AparecidenseFast Clube 3 x 2 Ji-ParanáSão Raimundo-RR 1 x 0 Sinop

01/11

Bangu 0 x 0 Nacional-PRCoruruipe 3 x 1 JacyobáToledo 1 x 3 FC CascavelVilla Nova 1 x 1 CaldenseNovorizonetino 2 x 0 São CaetanoFrei Paulistano 1 x 2 ItabaianaIndependente-PA 3 x 2 Bragantino-PAGoianésia 1 x 1 GoiâniaRíver-PI 1 x 2 AltosBaré 0 x 0 Santos-APSalgueiro 3 x 1 Afogados

02/11

Ferroviária x Mirassol - 15h