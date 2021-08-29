Nos Aflitos, Náutico e Vitória empatam pela Série B

Crédito: Divulgação/Marlon Costa/Náutico

Na tarde deste domingo (29), Náutico e Vitória ficaram no empate de 1 a 1 pela 21ª rodada do Brasileirão Série B. Vinícius abriu o placar para os donos da casa, mas Bruno Oliveira aproveitou erro de Hereda para deixar tudo igual. O resultado não ajudou nenhum dos clubes. O Timbu perdeu a chance de voltar ao G4, enquanto que o Leão segue invicto sob o comando de Wagner Lopes, mas soma quatro empates em cinco jogos, permanecendo na zona de rebaixamento.

Agora, os dois clubes voltam a campo somente no próximo sábado (4). Assim, o Vitória visita o Operário-PR, às 11h. Por outro lado, o Náutico recebe o Guarani, às 16h30. As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComo um líbero de vôleiO começo do jogo no estádio dos Aflitos foi de domínio do Náutico no quesito de posse de bola. Tentando criar sua ações, o Timbu concentrou suas jogadas em Jean Carlos, um dos principais atletas da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meia não conseguiu achar bons passes.

Por sua vez, o Vitória tentou atacar mais pelos lados do campo, explorando os lances em velocidade. Mesmo mais discreto, o Rubro-Negro foi o primeiro time a assustar. Wesley recebeu de Pablo Siles e, de longe, emendou para o gol. Alex Alves, de manchete, defendeu o chute.

Vitória mais incisivoCom o passar do tempo, o Vitória não só continuou levando perigo como também assumiu o domínio do setor de meio de campo. Mesmo em casa, o Náutico não conseguia encontrar os espaços e deixou o goleiro Lucas Arcanjo tranquilo dentro de sua área.

Frequentemente no campo de ataque, a equipe baiana incomodou Alex Alves por mais duas vezes. Na primeira, Mateus Moraes apareceu na segunda trave após cobrança de falta e cabeceou para fora. Mais tarde, Roberto avançou pela esquerda, recebeu de Fernando Neto e chutou com perigo, mas o lance já estava paralisado por impedimento.

Respostas vieram​Nos últimos 15 minutos da etapa inicial o Náutico voltou para o jogo. Mas, antes disso, passou por mais um susto. Aos 33, Fernando Neto roubou bola no campo de ataque e serviu Wesley, que bateu visando o canto esquerdo de Alex Alves. O goleiro caiu e espalmou.

A partir da chegada dos visitantes, o Timbu assumiu totalmente o controle da partida e finalmente assustou o arqueiro rival. Por duas vezes, Vinícius chegou perto do gol. Na primeira, arriscou chute firme que passou rente à trave de Lucas Arcanjo. Por fim, já aos 43, Hereda arrancou pela direita e rolou para o capitão, livre no meio da área. Atrapalhado pelo gramado ruim, o camisa 7 isolou, levando o 0 a 0 para os vestiários.

Voltou com tudo​O retorno dos vestiários foi completamente benéfico para o Náutico. Sem deixar o Vitória respirar, o time da casa partiu para cima e ganhou novo fôlego com as mexidas do técnico Marcelo Chamusca, que lançou Iago e Luiz Henrique nas vagas de Marciel e Tailson.

Não demorou muito para o gol sair. Aos 5, Jean Carlos bateu escanteio na primeira trave, e Vinícius desviou para o fundo das redes. A bola ainda bateu na trave direita antes de entrar.

Parecia videogame​O Vitória sentiu o gol sofrido e, nos primeiros minutos após ficar em desvantagem, se mostrou abalado e ainda mais retraído. Em cobrança de falta, Jean Carlos quase aumentou o placar ao acertar o alvo e Lucas Arcanjo errar ao tentar encaixar.

Se reorganizando e acalmando os nervos, a equipe visitante não perdoou quando teve a oportunidade de empatar. Hereda foi desarmado no campo de defesa. Pablo Siles recebeu, ajeitou para Samuel, que deixou para Marcinho. O camisa 11 viu Bruno Oliveira entrando na área e só rolou. O meia não deu chances para Alex Alves e fez o 1 a 1.

Final eletrizanteDepois de tomar o gol, o Náutico voltou a ter o controle da partida e seguiu impondo seu jogo como fez durante praticamente toda a etapa final. Contudo, pelo chão os caminhos estavam fechados. Assim, o Timbu tentou pelo alto. Em dois escanteios, Jean Carlos levantou na cabeça de Rafael Ribeiro. O zagueiro testou as duas com perigo e, por pouco, não recolocou os donos da casa em vantagem.

Em contrapartida, o Vitória optou por se fechar e acabou aceitando a pressão dos mandantes. Mesmo assim, o Leão não deixou de tentar os contra-ataques. Em um dos poucos que conseguiu, Cedric avançou pelo meio e soltou uma bomba. A bola explodiu no travessão e saiu. Mais tarde, Samuel ficou frente a frente com Alex Alves, que fechou bem o ângulo e fez a defesa. Antes do fim do jogo, Vinícius ainda foi expulso por acertar Pablo Siles antes de um escanteio.FICHA TÉCNICANÁUTICO 1 X 1 VITÓRIA​Local: Estádio dos Aflitos, em Recife-PEData/Horário: 29 de agosto de 2021 (domingo), às 16hÁrbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari (PR) e Weber Felipe Silva (PR)Gols: Vinícius (5'/2°T) (1-0), Bruno Oliveira (20'/2°T) (1-1)Cartões amarelos: Rhaldney, Giovanny (Náutico), Mateus Moraes, Roberto, Thalisson (Vitória)Cartão Vermelho: Vinícius (Náutico)

NÁUTICO: Alex Alves; Hereda (Thássio, aos 40'/2°T), Camutanga, Rafael Ribeiro e Bryan; Marciel (Luiz Henrique, aos 0'/2°T), Rhaldney e Jean Carlos; Tailson (Iago, aos 0'/2°T), Vinícius e Paiva (Matheus Carvalho, aos 31'/2°T). Técnico: Marcelo Chamusca.