Norwich x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visita o Norwich City, neste sábado, às 14h30. O confronto terá exibição nos canais ESPN Brasil e STAR+. Os donos da casa estão em último lugar, com 10 pontos e só duas vitórias. Já os Red Devils estão em sexto lugar, com 24 pontos, atrás do Manchester City (35), Liverpool (34), Chelsea (33), West Ham (27) e Tottenham (25).
FICHA TÉCNICA:
Norwich City x Manchester United - 16ª rodada do Inglês/Premier League
Data e horário: 11/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Carrow Road, em Norwich (ING)Onde assistir: Star + e ESPN BrasilÁrbitro: Darren England
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NORWICH (Técnico: Dean Smith)Krul; Hanley, Gibson, Kabak e Aarons; McLean, Gilmour, Normann e Giannoulis; Sargent e Pukki.
Desfalques: Williams, (acordo de empréstimo); Rashica e Zimmermann (lesionados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick*)De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Fred, McTominay; Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo, e Rashford.
*Interino
Desfalques: Pogba e Cavani (lesionados)