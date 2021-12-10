Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Norwich x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

Norwich x Manchester United: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Red Devils precisam da vitória para entrar ou pelo menos seguir próximo do G4 da Premier League. Já o time da casa é o lanterna da competição, com só dez pontos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 18:54

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 18:54

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visita o Norwich City, neste sábado, às 14h30. O confronto terá exibição nos canais ESPN Brasil e STAR+. Os donos da casa estão em último lugar, com 10 pontos e só duas vitórias. Já os Red Devils estão em sexto lugar, com 24 pontos, atrás do Manchester City (35), Liverpool (34), Chelsea (33), West Ham (27) e Tottenham (25).
Confira a tabela do Campeonato InglêsFICHA TÉCNICA:Norwich City x Manchester United - 16ª rodada do Inglês/Premier League
Data e horário: 11/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Estádio Carrow Road, em Norwich (ING)Onde assistir: Star + e ESPN BrasilÁrbitro: Darren England
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NORWICH (Técnico: Dean Smith)​Krul; Hanley, Gibson, Kabak e Aarons; McLean, Gilmour, Normann e Giannoulis; Sargent e Pukki.
Desfalques: Williams, (acordo de empréstimo); Rashica e Zimmermann (lesionados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick*)De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Fred, McTominay; Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo, e Rashford.
*Interino
Desfalques: Pogba e Cavani (lesionados)
United está em sexto, 11 pontos atrás do rival e líder Manchester City

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados