Norwich x Manchester City: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O líder do Campeonato Inglês volta a campo neste sábado. O Manchester City visita o Norwich no Carrow Road, às 14h30 (horário de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. O confronto marca o encontro de duas equipes que vivem situações distintas na tabela de classificação. Isso porque o Manchester City é o líder isolado da competição, com 60 pontos, enquanto o Norwich é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 17. Apesar da diferença, o time da casa vem de uma sequência de três jogos sem perder na Premier League, e o técnico Pep Guardiola chamou atenção para este fato durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira.
- Perdemos duas temporadas atrás quando estávamos lá (no Carrow Road). No momento, o ritmo do Norwich é excelente - 7 pontos nos últimos 9 - estamos enfrentando-os em seu melhor momento da temporada.FICHA TÉCNICANorwich x Manchester City
Data e horário: 12/02/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Carrow Road, em NorwichÁrbitro: Andre MarrinerAssistentes: Richard West e Scott LedgerTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
NORWICH CITY (Técnico: Dean Smith)Gunn; Aarons, Hanley, Gibson e Williams; Placheta, Gilmour, Lees-Melou e Rashica; Pukki e Idah
Desfalques: Tim Krul , Jacob Lungi Sørensen, Andrew OmobamideleDúvidas: Joshua Sargent e Ozan Kabak
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Rodri, De Bruyne (Gündogan) e Bernardo Silva; Mahrez, Foden e Grealish.
Desfalques: Mendy (afastado), Gabriel Jesus e Cole Palmer