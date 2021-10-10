  • Noruega x Montenegro: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias
Noruega x Montenegro: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias

Em busca da liderança do Grupo G das Eliminatórias, noruegueses enfrentam Montenegro nesta segunda-feira...
LanceNet

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 16:47

Crédito: GINTS IVUSKANS / AFP
Nesta segunda-feira, a Seleção da Noruega recebe a Seleção de Montenegro no Ullevaal Stadion, na cidade de Oslo, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terá início às 15:45h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias
Na segunda colocação do Grupo G das Eliminatórias, a Noruega estaria classificada para os play-offs caso seguisse na mesma posição até o fim da competição. Nesta segunda-feira, os noruegueses contam com uma vitória e um tropeço da Holanda para assumir a liderança.
A Seleção de Montenegro precisa da vitória para se aproximar das equipes que estão na ponta em seu grupo. Com uma vitória e uma certa combinação de resultados na rodada, os montenegrinos podem igualar a pontuação da própria Noruega.FICHA TÉCNICANORUEGA x MONTENEGRO - Eliminatórias
Data e horário: 11/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR)Árbitro: István KovácsAssistentes: Vasile Florin Marinescu e Ovidiu ArteneOnde assistir: HBO Max
NORUEGA (Treinador: Stale Solbakken)Nyland; Ryerson, Strandberg, Hanche-Olsen e Meling; Berg, Odegaard e Aursnes; Hauge, Elyounossi e Thorstvedt.
MONTENEGRO (Treinador: Miodrag Radulovic)Mijatovic; Vesovic, Vujavic, Tomasevic e Radunovic; Marusic, Vukcevic, Kosovic e Jovovic; Jovetic e Beqiraj.

