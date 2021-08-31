Noruega x Holanda: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

A Holanda viaja para encarar a Noruega nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pela Eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Após a decepcionante participação na Eurocopa, a equipe dirigida por Louis van Gaal busca se recuperar no Grupo G e assumir a liderança da chave.Vida nova
Até o momento, a Laranja possui duas vitórias após três jogos disputados e está com um ponto a menos do que a Turquia. Após a demissão de Frank de Boer por conta da eliminação da Holanda nas quartas de final da Eurocopa para a República Tcheca, os torcedores esperam por dias melhores.
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Grupo equilibrado
No entanto, a Noruega não está a passeio nas partidas válidas por uma classificação à Copa do Qatar. A equipe é comandada em campo por Odegaard e Haaland, embora o centroavante não tenha marcado um único gol na competição até o momento, e possui o mesmo número de pontos que o adversário desta quarta-feira.
FICHA TÉCNICA:Noruega x Holanda
Data e horário: 1/9/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Ullevaal Stadion, em Oslo (NOR)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NORUEGA (Técnico: Ståle Solbakken)Nyland; Ryerson, Gregerson, Ajer e Meling; Odegaard, Thorsby, Berge e Hauge; Haaland e Sorloth
Desfalques: Nenhum
HOLANDA (Técnico: Louis van Gaal)Krul; De Vrij, Van Dijk e De Ligt; Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum e Blind; Weghorst; Depay
Desfalques: Nenhum