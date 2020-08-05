Nomes de Argel Fucks e Enderson Moreira são lembrados em conquista do Ceará

Mesmo em meio a festa feita por jogadores e a comissão técnica do Ceará com a conquista do segundo título do clube na história da Copa do Nordeste, nomes que estiveram à frente da equipe em períodos menos gloriosos de 2020 como os treinadores Argel Fucks e Enderson Moreira foram lembrados com carinho.

O primeiro a citar os ex-treinadores do Vozão foi Vina em momento da entrevista onde fez elogios a Guto Ferreira com o já famoso apelido de 'Gordiola' fomentado no entorno do treinador Alvinegro:

- Chegando aí o Gordiola (risos), um cara que representa muito, vencedor. Mas também temos que parabenizar o Argel e o Enderson, eles também fazem parte dessas conquista, também tiveram jogos e também a todo o grupo, tenho certeza que eles estão lá na capital comemorando. E, claro, toda a nossa torcida. Nós temos uma torcida fantástica. Eu, depois que vim jogar no Nordeste, é diferente, a atmosfera, o torcedor. Fui muito feliz no Bahia e, agora, estou sendo muito feliz no Ceará.

O próprio Guto também fez questão de, em sua análise de como conseguiu constituir o trabalho que resultou na conquista do Nordestão em meio a pandemia, elogiar os trabalhos dos ex-ocupantes de seu cargo na atual temporada:

- Gostaria de agradecer estendendo ao Argel, que começou o trabalho, ao Enderson, que conseguiu dar uma alavancada na equipe, e aí veio o nosso trabalho. Não é o trabalho meu, é de uma equipe que está por trás, de uma direção que está por trás, e a gente não faz nada se eles não quiserem. Quando fiz as primeiras entrevistas, nós ficamos três meses contratados sem poder trabalhar direta com eles. Então, a gente trabalhava através de videoconferência com entrevistas com os jogadores, com situações de aulas táticas e depois, quando começamos, ainda fizemos todo um protocolo progressivo. Hoje, eles estão colhendo o que já na primeira conversa eles colocaram como meta, ser campeão da Copa do Nordeste.