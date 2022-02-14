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futebol

Nomes cotados para comandar o Grêmio seriam Renato Portaluppi e Roger Machado

Dois ex-técnicos do Imortal foram citados nominalmente pelo atual vice-presidente Denis Abrahão...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 16:58
Na tarde desta segunda-feira (14), o Vice-Presidente de Futebol do Grêmio, Denis Abrahão, concedeu entrevista para a 'Rádio Guaíba' onde comentou sobre nomes que seriam alternativas interessantes para o comando técnico do clube após a demissão de Vagner Mancini.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO dirigente não hesitou em mencionar o nome de duas figuras muito conhecidas do torcedor gremista como fazendo parte das opções: Roger Machado e Renato Portaluppi.
- O nome do Renato não está na pauta, mas pode entrar. Vamos ver o que vai acontecer. O Roger também é uma opção - declarou Denis.
Renato está sem clube desde que deixou o comando técnico da equipe do Flamengo em trabalho com duração de quatro meses (julho a novembro de 2021) que recebeu muitas críticas em função de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e, especialmente, no vice da Libertadores.
Já Roger Machado também estava no futebol carioca em seu último trabalho, dirigindo a equipe do Fluminense por 39 compromisso entre os meses de março a agosto do ano passado. O aproveitamento no período em questão totalizou 18 vitórias, dez empates e 11 reveses.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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