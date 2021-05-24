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Nome em destaque no Chipre, Danilo quer AEL focado em fase de qualificação da Liga Europa

Meio-campista brasileiro é o principal nome do clube 
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LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 11:12

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 11:12

Crédito: AEL Limassol
Melhor jogador do Chipre na última época, o meia Danilo pediu intensidade máxima da equipe na conquista de um objetivo importante: a disputa da fase de qualificação da Liga Europa. Para ele, o grupo tem condições de fazer um bom papel na competição.
- A fase de qualificação da Liga Europa é sempre muito intensa. São jogos difíceis, com muita intensidade das equipes. Temos que ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos durante a competição. Estamos motivados - disse.Segundo Danilo, seu momento no Chipre tem sido fantástico.
- Estou muito feliz no AEL e no futebol do Chipre. Tenho trabalhado para construir uma história no país e no clube. Espero que essa próxima temporada seja ainda melhor para mim e para o AEL.

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