Nome em destaque no Chipre, Danilo quer AEL focado em fase de qualificação da Liga Europa

Crédito: AEL Limassol

Melhor jogador do Chipre na última época, o meia Danilo pediu intensidade máxima da equipe na conquista de um objetivo importante: a disputa da fase de qualificação da Liga Europa. Para ele, o grupo tem condições de fazer um bom papel na competição.

- A fase de qualificação da Liga Europa é sempre muito intensa. São jogos difíceis, com muita intensidade das equipes. Temos que ter um ritmo forte para alcançarmos nossos objetivos durante a competição. Estamos motivados - disse.Segundo Danilo, seu momento no Chipre tem sido fantástico.