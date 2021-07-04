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Nome em destaque do Shimizu, Carlinhos espera sequência positiva da equipe na temporada

Atacante brasileiro do Shimizu, do Japão, vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 04 de Julho de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 16:23
Crédito: Divulgação/Shimizu
Em alta vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa crescer de produção nestes próximos jogos para chegarmos a uma sequência positiva na temporada. O grupo sabe da importância disso neste momento do campeonato - disse o jogador.
Segundo o jogador brasileiro, todos querem fazer um ótimo segundo semestre em 2021.
- Vamos ter um segundo semestre bastante intenso. Queremos fazer uma boa sequência de jogos para que possamos evoluir e para terminarmos a J-League em uma boa posição na tabela de classificação - concluiu o brasileiro do Shimizu.

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