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Nome de Rodrigo Caetano ganha força para assumir diretoria de futebol do Atlético-MG

O executivo deixou o Internacional e pode ser o substituto de Alexandre Mattos, que foi demitido pelo presidente Sérgio Coelho...
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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:46

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:46

Crédito: Divulgação/Internacional
O Atlético-MG já está encaminhando o nome para substituir Alexandre Mattos na diretoria de futebol do clube, demitido nesta segunda-feira, 4 de janeiro. O Galo pode ter no cargo Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional e ficou disponível no mercado. Caetano foi desligado do Colorado e Paulo Bracks, ex-América-MG, foi efetivado em seu lugar, abrindo caminho para negociar com o time mineiro. Caetano está de folga no Rio de Janeiro e, se o colegiado do Galo, formado pelo presidente Sérgio Coelho e um grupo de empresários que ajuda o clube financeiramente, pode ser anunciado nos próximos dias e chegar a Belo Horizonte. Mattos havia dito que estava trabalhando no planejamento do Atlético para 2021. Porém, com sua saída, o novo diretor de futebol deverá revisar os planos com a nova diretoria, que foi empossada também nesta segunda-feira.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O trabalho consistirá em seguir na briga pelo Brasileiro e, em caso de classificação para a Libertadores, reforçar o elenco e organizar as saídas e chegadas para o time principal. Rodrigo Caetano foi sondado por Vasco e São Paulo, além do Galo, porém, sem nenhum acordo fechado, o que deve acontecer com o alvinegro de Minas. Caetano começou a carreira de executivo de futebol no Grêmio, seguindo para Vasco,Vasco, Fluminense, Flamengo e, por último, o Internacional.

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