Nome de Rodrigo Caetano ganha força para assumir diretoria de futebol do Atlético-MG

O Atlético-MG já está encaminhando o nome para substituir Alexandre Mattos na diretoria de futebol do clube, demitido nesta segunda-feira, 4 de janeiro. O Galo pode ter no cargo Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional e ficou disponível no mercado. Caetano foi desligado do Colorado e Paulo Bracks, ex-América-MG, foi efetivado em seu lugar, abrindo caminho para negociar com o time mineiro. Caetano está de folga no Rio de Janeiro e, se o colegiado do Galo, formado pelo presidente Sérgio Coelho e um grupo de empresários que ajuda o clube financeiramente, pode ser anunciado nos próximos dias e chegar a Belo Horizonte. Mattos havia dito que estava trabalhando no planejamento do Atlético para 2021. Porém, com sua saída, o novo diretor de futebol deverá revisar os planos com a nova diretoria, que foi empossada também nesta segunda-feira.