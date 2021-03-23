Nome de Ricardinho é publicado no BID, e jogador está regularizado para estrear pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O nome do meio-campista Ricardinho apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta terça-feira. Assim, o jogador de 35 anos já está com a documentação necessária regularizada para estrear pelo Botafogo. Agora, cabe a comissão técnica do Glorioso decidir se ele estreia ou não no clássico diante do Flamengo.

+ Ricardinho faz primeiros treinos pelo Botafogo Ricardinho chegou ao Botafogo após rescindir com o Ceará e teve o aval do técnico Marcelo Chamusca. Os dois trabalharam juntos no Vozão em 2017, quando o Alvinegro Cearense conseguiu o acesso à primeira divisão do futebol nacional. Ricardinho assinou com o Glorioso até o fim de 2021.