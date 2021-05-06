Nome de Raúl ganha força no Real Madrid, que não deve continuar com Zinedine Zidane

A eliminação para o Chelsea na Liga dos Campeões trouxe um ar de mudança em Madrid. O nome favorito para assumir o clube é o de Raúl González, ex-atacante e ídolo merengue. Atualmente, ele comanda o Real Madrid B e poderia seguir passos do próprio Zidane, que fez o mesmo caminho. As mudanças pretendidas por Florentino Pérez são independentes de título do Campeonato Espanhol. Assim, Lucas Vázquez e Sergio Ramos, que tem contrato até o final da temporada, devem deixar o clube. A publicação ainda aponta que Marcelo, Hazard e Isco não estão nos planejamentos do clube, mas não terão uma saída tão fácil.