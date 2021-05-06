Nome de Raúl ganha força no Real Madrid, que não deve continuar com Zinedine Zidane

O Real Madrid já estuda nomes para substituir Zinedine Zidane. De acordo com o jornal "Marca", Florentino Pérez, presidente do clube merengue, deseja fazer mudanças, que incluem troca de comando, saída de veteranos e utilização de jogadores emprestados.
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A eliminação para o Chelsea na Liga dos Campeões trouxe um ar de mudança em Madrid. O nome favorito para assumir o clube é o de Raúl González, ex-atacante e ídolo merengue. Atualmente, ele comanda o Real Madrid B e poderia seguir passos do próprio Zidane, que fez o mesmo caminho. As mudanças pretendidas por Florentino Pérez são independentes de título do Campeonato Espanhol. Assim, Lucas Vázquez e Sergio Ramos, que tem contrato até o final da temporada, devem deixar o clube. A publicação ainda aponta que Marcelo, Hazard e Isco não estão nos planejamentos do clube, mas não terão uma saída tão fácil.
Quanto aos emprestados, Odegaard é quem mais deve receber espaço. Kubo e Reinier ficarão como alternativas. Além deles, Brahim Díaz, Bale, Jovic e Ceballos também pertencem ao clube merengue.