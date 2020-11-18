Nome de Hansi-Flick é o favorito para substituir Joachim Low na Alemanha

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Após a goleada histórica sofrida pela Alemanha para a Espanha por 6 a 0 pela Liga das Nações, a Federação Alemã de Futebol já discute alguns nomes para sucederem o técnico Joachim Low. Segundo o “Sport Bild”, Hansi-Flick, atual comandante do Bayern de Munique, é o favorito entre os dirigentes.

O treinador bávaro trabalhou como assistente de Joachim Low na seleção alemã entre 2006 e 2014. Além de Flick, os alemães também sonham com os nomes de Ralf Rangnick, ex-diretor esportivo do RB Leipzig, Stefan Kuntz, técnico da Alemanha sub-21, e Jurgen Klopp, do Liverpool. Apesar das especulações, o atual comandante e campeão do mundo tem contrato até 2022.