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Nome de Hansi-Flick é o favorito para substituir Joachim Low na Alemanha

Comandante e campeão do mundo tem trabalho questionado após goleada sofrida para a Espanha por 6 a 0 na Liga das Nações, mas tem contrato até a Copa de 2022...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 10:58
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Após a goleada histórica sofrida pela Alemanha para a Espanha por 6 a 0 pela Liga das Nações, a Federação Alemã de Futebol já discute alguns nomes para sucederem o técnico Joachim Low. Segundo o “Sport Bild”, Hansi-Flick, atual comandante do Bayern de Munique, é o favorito entre os dirigentes.
O treinador bávaro trabalhou como assistente de Joachim Low na seleção alemã entre 2006 e 2014. Além de Flick, os alemães também sonham com os nomes de Ralf Rangnick, ex-diretor esportivo do RB Leipzig, Stefan Kuntz, técnico da Alemanha sub-21, e Jurgen Klopp, do Liverpool. Apesar das especulações, o atual comandante e campeão do mundo tem contrato até 2022.
O Bayern de Munique se preocupa com a situação de seu treinador, que não está completamente satisfeito com algumas decisões tomadas por dirigentes do clube, como a retirada da oferta de renovação por Alaba e a decisão de não manter Boateng no elenco para a próxima temporada. Apesar disso, FLick tem contrato até 2023.

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