Nome de Guilherme Queiroz sai no BID como atleta do Vitória

Ciente de que em breve estará em uma delicada situação de impedimento de contratações por conta de punição aplicada pela FIFA, o Vitória tenta acelerar ao máximo o seu planejamento para ter a chance de reforçar o plantel visando a próxima temporada. >Relembre como foi a campanha do Nego na Série B do BrasileirãoNesta semana, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou o novo contrato do atacante Guilherme Queiroz já vinculado ao Leão da Barra. A expectativa do clube é que, antes do dia 17 deste mês, pelo menos outros três jogadores estejam com suas situações burocráticas resolvidas: os zagueiros Alisson Caetano e Ewerton Páscoa bem como o lateral-esquerdo Alemão Teixeira.

- Todos sabem que temos dificuldade, do ponto de vista de contratação, a partir de janeiro. Já temos uma punição, o Vitória hoje já tem uma punição. O Vitória está punido pelas três próximas janelas, até resolver a situação de Walter Bou, uma punição que gira em torno de 200 mil dólares. Nosso departamento jurídico está em contato com o departamento jurídico do jogador, estamos conversando para tentar fazer o parcelamento. Entendemos e temos plena convicção de que haverá isso. O trabalho é nesse sentido. Estamos também tentando arrumar recursos para fazer frente a essa despesa, da mesma forma como o Boca Juniors. Estamos em contato com o Boca Juniors para tentar parcelar os 300 mil dólares que o clube deve ao Boca Juniors. São ações do ponto de vista administrativo. A gente vem reduzindo o custo do clube para adequar à realidade que estamos vivendo - descreveu o presidente rubro-negro.