Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nogueira se reapresenta no Gil Vicente e revela estar otimista quanto à próxima temporada
futebol

Nogueira se reapresenta no Gil Vicente e revela estar otimista quanto à próxima temporada

Após terminar na décima posição, brasileiro revela expectativa para superar a colocação na tabela na próxima edição do Campeonato Português e comenta sobre o futuro da carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:26

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:26

Crédito: Divulgação/Gil Vicente
Um dos bons valores do Gil Vicente na última Liga de Portugal, o zagueiro Nogueira se reapresentou ao clube nesta semana e já iniciou a preparação para a temporada 2020/2021. Mesmo vinda da divisão de acesso, a equipe do brasileiro surpreendeu a todos com uma campanha sólida no campeonato encerrado há pouco mais de um mês. Nogueira admite que a expectativa para a próxima edição da liga é superar a décima posição.
- O objetivo é sempre evoluir. Terminamos a competição com a mesma pontuação do oitavo colocado, um time da primeira metade da classificação. Nessa liga que está por começar, objetivamos algo maior, quem sabe flertar com uma vaga num torneio europeu - declarou.
Esta foi a primeira temporada completa que Nogueira disputou no Velho Continente. Focado em trilhar um caminho de sucesso no centro do futebol mundial, o defensor revelado pelo Fluminense não tem dúvidas do que planeja para a sua carreira.
- Desejo vencer na Europa. Realizei uma grande temporada, mostrei a todos o meu valor. Tenho certeza que o meu crescimento aqui acontecerá num período não muito longo de tempo - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados