Nogueira se reapresenta no Gil Vicente e revela estar otimista quanto à próxima temporada

Crédito: Divulgação/Gil Vicente

Um dos bons valores do Gil Vicente na última Liga de Portugal, o zagueiro Nogueira se reapresentou ao clube nesta semana e já iniciou a preparação para a temporada 2020/2021. Mesmo vinda da divisão de acesso, a equipe do brasileiro surpreendeu a todos com uma campanha sólida no campeonato encerrado há pouco mais de um mês. Nogueira admite que a expectativa para a próxima edição da liga é superar a décima posição.

- O objetivo é sempre evoluir. Terminamos a competição com a mesma pontuação do oitavo colocado, um time da primeira metade da classificação. Nessa liga que está por começar, objetivamos algo maior, quem sabe flertar com uma vaga num torneio europeu - declarou.

Esta foi a primeira temporada completa que Nogueira disputou no Velho Continente. Focado em trilhar um caminho de sucesso no centro do futebol mundial, o defensor revelado pelo Fluminense não tem dúvidas do que planeja para a sua carreira.