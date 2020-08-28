Nogueira se reapresenta no Gil Vicente e revela estar otimista quanto à próxima temporada

Um dos bons valores do Gil Vicente na última Liga de Portugal, o zagueiro Nogueira se reapresentou ao clube nesta semana e já iniciou a preparação para a temporada 2020/2021. Mesmo vinda da divisão de acesso, a equipe do brasileiro surpreendeu a todos com uma campanha sólida no campeonato encerrado há pouco mais de um mês. Nogueira admite que a expectativa para a próxima edição da liga é superar a décima posição.
- O objetivo é sempre evoluir. Terminamos a competição com a mesma pontuação do oitavo colocado, um time da primeira metade da classificação. Nessa liga que está por começar, objetivamos algo maior, quem sabe flertar com uma vaga num torneio europeu - declarou.
Esta foi a primeira temporada completa que Nogueira disputou no Velho Continente. Focado em trilhar um caminho de sucesso no centro do futebol mundial, o defensor revelado pelo Fluminense não tem dúvidas do que planeja para a sua carreira.
- Desejo vencer na Europa. Realizei uma grande temporada, mostrei a todos o meu valor. Tenho certeza que o meu crescimento aqui acontecerá num período não muito longo de tempo - encerrou.