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futebol

Nogueira comenta propostas e deve definir seu futuro após o Campeonato Português

Zagueiro do Gil Vicente diz que está pronto para jogar em qualquer país da Europa ou Ásia...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 22:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 22:22
Crédito: Divulgação/Gil Vicente
Há praticamente dois anos no futebol europeu, o zagueiro Nogueira vê agora o resultado de seu esforço desde a chegada ao Gil Vicente (POR). Com propostas de clubes da Europa e do mundo árabe, o jogador deve decidir o seu futuro após a finalização do Campeonato Português. O jogador se diz satisfeito com o interesse das equipes.
- Isso é a prova definitiva de que venho jogando um futebol de qualidade aqui em Portugal. É uma grande satisfação ser cobiçado por times de países importantes como Espanha, Turquia e Arábia. Vou optar pela melhor proposta do ponto de vista profissional - declarou.
Com 54 partidas disputadas pelo clube lusitano, Nogueira vem sendo um dos pilares do sistema defensivo da equipe. Já ambientado ao estilo de jogo europeu, o jogador se vê pronto para atuar em qualquer país do continente.
- Hoje me sinto um atleta pronto. Posso jogar aqui em Portugal, em outro centro da Europa ou na Ásia. Foram vários anos de carreira para chegar a este nível, do qual me orgulho muito. E ainda virá muita coisa boa pela frente - definiu.

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