Nogueira comenta propostas e deve definir seu futuro após o Campeonato Português

Crédito: Divulgação/Gil Vicente

Há praticamente dois anos no futebol europeu, o zagueiro Nogueira vê agora o resultado de seu esforço desde a chegada ao Gil Vicente (POR). Com propostas de clubes da Europa e do mundo árabe, o jogador deve decidir o seu futuro após a finalização do Campeonato Português. O jogador se diz satisfeito com o interesse das equipes.

- Isso é a prova definitiva de que venho jogando um futebol de qualidade aqui em Portugal. É uma grande satisfação ser cobiçado por times de países importantes como Espanha, Turquia e Arábia. Vou optar pela melhor proposta do ponto de vista profissional - declarou.

Com 54 partidas disputadas pelo clube lusitano, Nogueira vem sendo um dos pilares do sistema defensivo da equipe. Já ambientado ao estilo de jogo europeu, o jogador se vê pronto para atuar em qualquer país do continente.