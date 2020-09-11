No Z-4, Sampaio Corrêa recebe o Operário-PR

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense

A partir das 16h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Sampaio Corrêa e Operário-PR medem forças no estádio Castelão.Como chegam

Com apenas seis jogos disputados na Série B, o Sampaio aparece na 18ª colocação, com 4 pontos. Para começar a respirar no torneio, uma vitória em casa é fundamental para o time maranhense. A única dúvida na escalação está no ataque, já que o técnico Léo Condé ainda não sabe se vai optar por Roney, Robson Duarte ou Pimentinha.

Do outro lado do confronto, o Operário-PR, que sonhou com a liderança, despencou na classificação com duas derrotas e precisa somar pontos para não perder o contato com o G-4. Na escalação, Pedro Ken é a novidade.

Prováveis:

Sampaio Corrêa: Gustavo; Luis Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, (Roney, Robson Duarte/Pimentinha) e Caio Dantas.