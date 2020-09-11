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futebol

No Z-4, Sampaio Corrêa recebe o Operário-PR

Bolívia e Fantasma medem forças a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Castelão...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:44

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 20:44
Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
A partir das 16h30 (Horário de Brasília) deste sábado, Sampaio Corrêa e Operário-PR medem forças no estádio Castelão.Como chegam
Com apenas seis jogos disputados na Série B, o Sampaio aparece na 18ª colocação, com 4 pontos. Para começar a respirar no torneio, uma vitória em casa é fundamental para o time maranhense. A única dúvida na escalação está no ataque, já que o técnico Léo Condé ainda não sabe se vai optar por Roney, Robson Duarte ou Pimentinha.
Do outro lado do confronto, o Operário-PR, que sonhou com a liderança, despencou na classificação com duas derrotas e precisa somar pontos para não perder o contato com o G-4. Na escalação, Pedro Ken é a novidade.
Prováveis:
Sampaio Corrêa: Gustavo; Luis Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, (Roney, Robson Duarte/Pimentinha) e Caio Dantas.
Operário-PR: Rodrigo Viana; Sávio, Bonfim, Reniê e Julinho; Mazinho, Pedro Ken, Tomas Bastos e Thomaz; Maranhã (Jean Carlo ou Lucas Batatinha) e Roger (Schumacher).

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