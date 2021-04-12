No Vizela, Marcelinho quer reta final de temporada perfeita no clube

Crédito: Divulgação/Vizela

O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, pediu intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é levar o Vizela para a primeira divisão do futebol português.

- Estamos fazendo um campeonato de alto nível e isso tem sido fundamental. O grupo vem em um ritmo forte e buscando essa evolução. Vamos trabalhar muito para conquistar o acesso nesta temporada.O jogador ainda falou sobre o desejo de fazer um ótimo fim de época com o elenco.