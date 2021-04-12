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futebol

No Vizela, Marcelinho quer reta final de temporada perfeita no clube

Atacante é esperança de gols da equipe, que vem fazendo um grande ano na competição
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Publicado em 12 de Abril de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 12:24
Crédito: Divulgação/Vizela
O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, pediu intensidade máxima da equipe na reta final da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é levar o Vizela para a primeira divisão do futebol português.
- Estamos fazendo um campeonato de alto nível e isso tem sido fundamental. O grupo vem em um ritmo forte e buscando essa evolução. Vamos trabalhar muito para conquistar o acesso nesta temporada.O jogador ainda falou sobre o desejo de fazer um ótimo fim de época com o elenco.
- Estou muito motivado e trabalhando muito para conquistar os meus objetivos no clube. Tenho me dedicado ao máximo para ajudar o Vizela.

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