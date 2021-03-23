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futebol

No Vizela, Marcelinho foca em reta final de temporada perfeita em Portugal

Atacante brasileiro é esperança de gols do clube do Vizela na temporada do futebol português
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:11
Crédito: Divulgação / Vizela
O meia-atacante brasileiro Marcelinho, do Vizela, destacou o bom momento que o elenco vive na época e pediu intensidade máxima de todos na reta final da temporada. Segundo o jogador, o grupo está muito motivado para os próximos meses.
Veja a tabela do Português- O plantel vem trabalhando muito para manter esse ritmo até o fim da temporada. O elenco está em um ritmo forte desde o início da época e isso é importante. Temos tudo para terminarmos bem o ano - disse Marcelinho.
O jogador brasileiro do Vizela ainda destacou sua motivação para os jogos que virão.
- Estou muito feliz aqui no Vizela e buscando crescer de produção com a camisa do clube. Espero terminar esse ano com bons jogos e ajudando o grupo em campo - concluiu.

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