No Vizela, Marcelinho foca em reta final de temporada perfeita em Portugal

Crédito: Divulgação / Vizela

O meia-atacante brasileiro Marcelinho, do Vizela, destacou o bom momento que o elenco vive na época e pediu intensidade máxima de todos na reta final da temporada. Segundo o jogador, o grupo está muito motivado para os próximos meses.

Veja a tabela do Português- O plantel vem trabalhando muito para manter esse ritmo até o fim da temporada. O elenco está em um ritmo forte desde o início da época e isso é importante. Temos tudo para terminarmos bem o ano - disse Marcelinho.

O jogador brasileiro do Vizela ainda destacou sua motivação para os jogos que virão.