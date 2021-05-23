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futebol

No Vizela, Marcelinho comemora acesso com o clube português

Atacante brasileiro da equipe do Vizela, de Portugal, é esperança de gols do clube na temporada
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Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 15:37
Crédito: Divulgação/Vizela
O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, comemorou o acesso do clube português para a primeira liga do futebol nacional. Um dos destaques da equipe, o jogador, que passou pelo Londrina, falou sobre a experiência de participar da campanha que levou a agremiação para a elite de Portugal.
Veja a tabela final do Português- Participar da campanha que levou o Vizela para a primeira divisão do futebol português foi algo muito marcante para mim dentro e fora de campo. Uma experiência única. Estou muito feliz com tudo que aconteceu durante a época - disse Marcelinho.
O jogador ainda falou sobre a vontade de continuar evoluindo no futebol europeu.
- Estou feliz aqui em Portugal e no futebol europeu. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números em Portugal - concluiu o jogador brasileiro.

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