No Vizela, Marcelinho comemora acesso com o clube português

Crédito: Divulgação/Vizela

O meia-atacante Marcelinho, do Vizela, comemorou o acesso do clube português para a primeira liga do futebol nacional. Um dos destaques da equipe, o jogador, que passou pelo Londrina, falou sobre a experiência de participar da campanha que levou a agremiação para a elite de Portugal.

Veja a tabela final do Português- Participar da campanha que levou o Vizela para a primeira divisão do futebol português foi algo muito marcante para mim dentro e fora de campo. Uma experiência única. Estou muito feliz com tudo que aconteceu durante a época - disse Marcelinho.

O jogador ainda falou sobre a vontade de continuar evoluindo no futebol europeu.