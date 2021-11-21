No Vizela, Cassiano quer comemora classificação da equipe na Liga Portugal e espera evolução do elenco

Principal jogador do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou a vitória diante do Estrela, por 2 a 0, pela quarta rodada da Taça de Portugal, o que levou a equipe às oitavas de final da disputa. Para ele, esse resultado vai dar muita motivação ao grupo para as próximas semanas.- Tivemos uma classificação importante diante do Estrela e temos que comemorar. O grupo está feliz pelo bom jogo que fez. Estamos muito felizes com o resultado, que dará muita motivação e confiança ao elenco para essas próximas partidas - afirmou.