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No Vizela, Cassiano quer comemora classificação da equipe na Liga Portugal e espera evolução do elenco

Atacante vive bom momento em Portugal
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LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 12:57

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 12:57

Principal jogador do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, falou a vitória diante do Estrela, por 2 a 0, pela quarta rodada da Taça de Portugal, o que levou a equipe às oitavas de final da disputa. Para ele, esse resultado vai dar muita motivação ao grupo para as próximas semanas.- Tivemos uma classificação importante diante do Estrela e temos que comemorar. O grupo está feliz pelo bom jogo que fez. Estamos muito felizes com o resultado, que dará muita motivação e confiança ao elenco para essas próximas partidas - afirmou.
Cassiano falou, ainda, sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais neste ano.
- O plantel vai em busca dessa evolução nas próximas partidas. Estamos muito motivados para isso. O grupo tem se empenhado para continuar melhorando seu rendimento em campo na atual temporada.
Crédito: VizelaconseguiuclassificaçãonaTaçadePortugal(Divulgação/Vizela

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