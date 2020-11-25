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futebol

No Vitória, sair do entorno do Z4 passa por acabar com jejum na Série B

Diante do Náutico, o Leão da Barra busca os seus primeiros três pontos atuando como visitante na competição...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 11:22
Crédito: (Reprodução/Premiere
Nessa quarta-feira (25), Náutico e Vitória duelam pela Série B do Brasileirão em confronto onde a equipe baiana terá mais uma oportunidade de conseguir algo que ainda não foi capaz dentro da atual edição da segunda divisão: vencer em caráter de visitante.
Foram, até aqui, dez partidas feitas pela equipe nesse momento comandada por Eduardo Barroca longe do Barradão onde o aproveitamento foram de seis empates e quatro reveses. Sendo que, nas duas últimas vezes, a equipe acabou derrotada para Botafogo-SP em Ribeirão Preto e Sampaio Corrêa em São Luis.
Por outro lado, o próprio desempenho do adversário dessa noite quando atua nos Aflitos é capaz de dar esperança ao torcedor do Rubro-Negro pois, dos dez compromissos que jogou em Recife, o time pernambucano venceu apenas dois tendo empatado outros seis e perdido duas vezes.
Na busca pelo resultado positivo, o Vitória terá seis desfalques. Além do suspenso Lucas Cândido, os machucados Ewandro e Gabriel Furtado e os atletas em fase final de reabilitação física (Alisson Farias, Júnior Quixadá e Leandro Silva) estão fora de combate.

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