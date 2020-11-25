No Vitória, sair do entorno do Z4 passa por acabar com jejum na Série B

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Nessa quarta-feira (25), Náutico e Vitória duelam pela Série B do Brasileirão em confronto onde a equipe baiana terá mais uma oportunidade de conseguir algo que ainda não foi capaz dentro da atual edição da segunda divisão: vencer em caráter de visitante.

Foram, até aqui, dez partidas feitas pela equipe nesse momento comandada por Eduardo Barroca longe do Barradão onde o aproveitamento foram de seis empates e quatro reveses. Sendo que, nas duas últimas vezes, a equipe acabou derrotada para Botafogo-SP em Ribeirão Preto e Sampaio Corrêa em São Luis.

Por outro lado, o próprio desempenho do adversário dessa noite quando atua nos Aflitos é capaz de dar esperança ao torcedor do Rubro-Negro pois, dos dez compromissos que jogou em Recife, o time pernambucano venceu apenas dois tendo empatado outros seis e perdido duas vezes.