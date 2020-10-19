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No Vitória, Léo ressalta teor da briga na Série B: 'Meta é encostar no G4'

Lateral-direito revelado no clube e que faz sua segunda passagem reconhece que, para atingir o feito, time precisa melhor desempenho...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 10:51

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:51

Crédito: Divulgação/EC Vitória
Nas últimas cinco rodadas, o Vitória não conseguiu marcar três pontos em uma mesma partida, elemento que fez a equipe cair de posições na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, levar o time a olhar mais para a proximidade do Z4 do que necessariamente do grupo dos quatro primeiros.
Por isso, o lateral-direito Léo sabe que o time atualmente dirigido por Eduardo Barroca precisa reencontrar as vitórias para que a meta proposta seja atingida: a reaproximação do tão desejado G4:
- Vamos nos empenhar bastante para melhorarmos nosso rendimento em campo com a camisa do clube nesta sequência da Série B. Temos que manter um ritmo forte para crescermos de produção e para conquistarmos os nossos objetivos em 2020. Nossa meta é encostar no G4 e brigar por esse acesso, que será muito importante para o clube este ano. Ainda temos um caminho pela frente até nos aproximarmos desse grupo, mas estamos batalhando para isso.
O próximo compromisso na busca pela melhora da atual 13ª posição com 19 pontos será na próxima quinta-feira (22) diante de um dos ocupantes da zona de rebaixamento, o Guarani.
Para a partida marcada às 21h30 no Barradão, Léo sabe que o adversário será mais complicado do que sugere sua atual colocação na segunda divisão:
- Essa partida significa muito para os dois lados. As duas equipes precisam vencer. Vamos enfrentar uma equipe forte, que vem em busca de pontos. Precisamos estar preparados.

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