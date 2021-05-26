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futebol

No Vitória, Fernando Neto traça expectativas para a Série B

Na última temporada, o atleta balançou as redes em três oportunidades com a camisa do Leão da Barra
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Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 15:20
Crédito: Jogador fez apenas quatro partidas em 2021 (Pietro Carpi/EC Vitória
O Vitória estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira (28) contra o Guarani, em Campinas, às 19h (de Brasília). Após um início de temporada onde chegou à semifinal da Copa do Nordeste, porém não passou de fase pelo terceiro ano seguido no Campeonato Baiano, o Leão da Barra trabalha pesado para fazer bonito na competição nacional.>Você lembra qual foi o último jogo do Leão?O meio-campista Fernando Neto, que atuou em apenas quatro partidas pelo Vitória nessa temporada, afirmou que está 100% recuperado tanto dos problemas de lesão bem como da recente infecção por Covid-19. Ele disse também que existe uma projeção positiva dentro do plantel pensando na briga por uma das quatro vagas na elite em 2022.
- Estamos com boas expectativas para a Série B. Nós viemos treinando firme nesse período sem jogos, melhorando o que não vem dando certo e vamos trabalhar pesado para fazer uma boa estreia e a longo prazo, uma boa campanha - comentou o atleta.
Para reforçar o elenco para a disputa da Série B, o Vitória contratou doze jogadores em 2021 além de manter peças do ano passado, algo que pode contribuir positivamente no aspecto do entrosamento.
- Temos um elenco forte e qualificado, junto a um treinador com muita experiência aqui dentro, então nós temos total potencial de fazer um bom trabalho na Série B - completou.

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