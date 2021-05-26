No Vitória, Fernando Neto traça expectativas para a Série B

O Vitória estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira (28) contra o Guarani, em Campinas, às 19h (de Brasília). Após um início de temporada onde chegou à semifinal da Copa do Nordeste, porém não passou de fase pelo terceiro ano seguido no Campeonato Baiano, o Leão da Barra trabalha pesado para fazer bonito na competição nacional.>Você lembra qual foi o último jogo do Leão?O meio-campista Fernando Neto, que atuou em apenas quatro partidas pelo Vitória nessa temporada, afirmou que está 100% recuperado tanto dos problemas de lesão bem como da recente infecção por Covid-19. Ele disse também que existe uma projeção positiva dentro do plantel pensando na briga por uma das quatro vagas na elite em 2022.