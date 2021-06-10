No Vitória, atacante Paulo Victor quer crescimento no clube baiano

Crédito: Divulgação / EC Vitória

Atualmente no Vitória, o atacante Paulo Victor. que estava no Bahrein, destacou o trabalho forte que tem feito no dia a dia na Toca do Leão para crescer com a equipe baiana. Para ele, esses primeiros dias no clube têm sido importantes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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- Estou muito feliz com esse início de trabalho no clube. Venho me dedicando muito no dia a dia para crescer de produção e para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho treinando forte para isso - comentou.

O atleta afirmou que sua adaptação ao clube tem sido muito rápida.

- Passei muitos anos fora do Brasil, mas fui muito bem recebido pelo clube e já estou completamente adaptado. Espero evoluir ainda mais.