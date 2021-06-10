Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Vitória, atacante Paulo Victor quer crescimento no clube baiano

Jogador estava no Bahrein e foi contratado recentemente para a disputa da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:44

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:44

Crédito: Divulgação / EC Vitória
Atualmente no Vitória, o atacante Paulo Victor. que estava no Bahrein, destacou o trabalho forte que tem feito no dia a dia na Toca do Leão para crescer com a equipe baiana. Para ele, esses primeiros dias no clube têm sido importantes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Eurocopa vai começar! Confira vinte joias que podem brilhar no torneio
- Estou muito feliz com esse início de trabalho no clube. Venho me dedicando muito no dia a dia para crescer de produção e para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho treinando forte para isso - comentou.
O atleta afirmou que sua adaptação ao clube tem sido muito rápida.
- Passei muitos anos fora do Brasil, mas fui muito bem recebido pelo clube e já estou completamente adaptado. Espero evoluir ainda mais.
O Vitória disputa uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio. Na partida de ida, em Salvador, o Colorado venceu por 1 a 0. No domingo, às 20h30, diante do Operário-PR, o clube baiano volta suas atenções para a Série B do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados