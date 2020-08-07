No Vitória, Alisson Farias espera manter fase artilheira no Brasileirão

O Vitória faz a sua estreia na Aérie B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (8), no Barradão, diante do Sampaio Corrêa às 19h. A esperança de gols do clube para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro tem nome e sobrenome: Alisson Farias.
O atacante é o artilheiro do clube na temporada com cinco gols marcados em dez jogos. Foram três tentos na Copa do Nordeste e outros dois no Campeonato Baiano. Os gols pelo estadual, inclusive, foram marcados na última partida do time, no empate por 2 a 2 diante do Doce Mel.
- Estou muito focado em manter o que estou fazendo desde o fim da paralisação. É sempre muito importante pro atacante marcar gols e ajudar a equipe de forma direta, o sentimento é de dever cumprido. Espero continuar marcando no Campeonato Brasileiro para conquistarmos o maior número de vitórias na competição - projetou o jogador.
Em 21 jogos na temporada, o Vitória acumulou sete vitórias, dez triunfos e apenas quatro derrotas. A última delas foi diante do Ceará, por 1 a 0, que culminou na eliminação do time nas quartas de final da Copa do Nordeste.
Apesar da queda na competição, Alisson Farias foi escolhido para a seleção dos melhores da competição.
- É muito legal ter seu trabalho reconhecido, esse tipo de coisa mostra que o meu esforço diário está valendo a pena. Infelizmente não conseguimos sucesso nas competições que disputamos até agora. Mas o Campeonato Brasileiro é uma ótima oportunidade para darmos a volta por cima e mostrar a força do nosso elenco. O jogo diante do Sampaio Corrêa na nossa casa é uma boa oportunidade para começarmos com o pé direito - finalizou.