No Vitória, Alisson Farias espera manter fase artilheira no Brasileirão

Crédito: Divulgação/Vitória

O Vitória faz a sua estreia na Aérie B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (8), no Barradão, diante do Sampaio Corrêa às 19h. A esperança de gols do clube para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro tem nome e sobrenome: Alisson Farias.

O atacante é o artilheiro do clube na temporada com cinco gols marcados em dez jogos. Foram três tentos na Copa do Nordeste e outros dois no Campeonato Baiano. Os gols pelo estadual, inclusive, foram marcados na última partida do time, no empate por 2 a 2 diante do Doce Mel.

- Estou muito focado em manter o que estou fazendo desde o fim da paralisação. É sempre muito importante pro atacante marcar gols e ajudar a equipe de forma direta, o sentimento é de dever cumprido. Espero continuar marcando no Campeonato Brasileiro para conquistarmos o maior número de vitórias na competição - projetou o jogador.

Em 21 jogos na temporada, o Vitória acumulou sete vitórias, dez triunfos e apenas quatro derrotas. A última delas foi diante do Ceará, por 1 a 0, que culminou na eliminação do time nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Apesar da queda na competição, Alisson Farias foi escolhido para a seleção dos melhores da competição.