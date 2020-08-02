Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No último dia do Italiano, Fiorentina vence lanterna SPAL fora de casa

Mandante já estava rebaixado para a segunda divisão da Itália...
LanceNet

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:51

Crédito: Divulgação / Fiorentina
Pela última rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina venceu o SPAL, fora de casa, por 3 a 1. Duncan, Kouame e Pulgar marcaram para os visitantes, enquanto D'Alessandro descontou para o lanterna da competição.
ÚLTIMO DIAA temporada 19/20 do Campeonato Italiano se encerrou neste domingo (2). A Juventus foi a campeã, enquanto Lecce, Brescia e SPAL foram rebaixados. A Fiorentina terminou na 10ª posição.
NO FINALZINHOA partida estava empatada até os 44 minutos do segundo tempo. Então, em escanteio cobrado, Kouame subiu mais do que a zaga para completar para o fundo das redes. Aos 49, Pulgar aumentou a vantagem de pênalti.
OUTROS RESULTADOS DO DIA​Também fechando o campeonato, o Bologna empatou com o Torino por 1 a 1; o Genoa venceu o Verona por 3 a 0; o Parma triunfou sobre o Lecce por 4 a 3 e o Sassuolo perdeu para a Udinese por 1 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados