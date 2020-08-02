No último dia do Italiano, Fiorentina vence lanterna SPAL fora de casa

Pela última rodada do Campeonato Italiano, a Fiorentina venceu o SPAL, fora de casa, por 3 a 1. Duncan, Kouame e Pulgar marcaram para os visitantes, enquanto D'Alessandro descontou para o lanterna da competição.
ÚLTIMO DIAA temporada 19/20 do Campeonato Italiano se encerrou neste domingo (2). A Juventus foi a campeã, enquanto Lecce, Brescia e SPAL foram rebaixados. A Fiorentina terminou na 10ª posição.
NO FINALZINHOA partida estava empatada até os 44 minutos do segundo tempo. Então, em escanteio cobrado, Kouame subiu mais do que a zaga para completar para o fundo das redes. Aos 49, Pulgar aumentou a vantagem de pênalti.
OUTROS RESULTADOS DO DIATambém fechando o campeonato, o Bologna empatou com o Torino por 1 a 1; o Genoa venceu o Verona por 3 a 0; o Parma triunfou sobre o Lecce por 4 a 3 e o Sassuolo perdeu para a Udinese por 1 a 0.