No Trabzonspor, Flavio completa 200 jogos na carreira e se vê no melhor momento: ‘Quero sempre mais’

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

Nesta sexta-feira, em vitória por 1 a 0 sobre o Istanbul BB, pela Liga Turca, o volante Flavio atingiu a expressiva marca de 200 jogos na carreira como profissional. Destes, 22 foram completos com a camisa que veste atualmente: a do Trabzonspor, da Turquia.TABELA> Veja tabela e simulador da Liga Europa clicando aqui

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E o volante, que ganhou maior destaque no cenário nacional atuando pelo Bahia, se vê em seu melhor momento da carreira.

- Sem sombra de dúvida é meu melhor momento. Procuro sempre manter uma regularidade nos jogos, a cada jogo que passa que venho jogando eu fico mais feliz e satisfeito com a maturidade que eu estou adquirindo, porém jamais satisfeito. Sempre quero crescer mais a cada jogo - disse Flavio, comemorando a marca:

- Me sinto muito orgulhoso! Quem conhece minha história sabe que não foi fácil chegar nesses 200 jogos… Virei profissional com 19 anos, uma idade já avançada e muitos não acreditavam em mim. Eu segui trabalhando, então chegar nessa marca me deixa muito feliz e orgulhoso!

Completam a lista dos 200 jogos de Flavio: 64 pelo Vitória, oito pela Ferroviária, 11 pelo Santo André e 95 com a camisa do Bahia. O volante, que vê o primeiro jogo como profissional como o mais especial da carreira, conta o que diria hoje para si mesmo lá no início da trajetória.