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No Tondela, Bebeto espera grande fim de temporada no clube português

Lateral brasileiro revela ano especial e diz que a equipe está focada em encerrar o campeonato com grandes atuações...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 12:23

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 12:23

Crédito: Divulgação/Tondela
Em ótimo momento no Tondela e titular da equipe nesta temporada, o lateral-direito Bebeto pediu intensidade máxima do grupo na reta final da época. Segundo o jogador, revelado no Bahia, a meta de todos é encerrar o ano com grandes resultados.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Estamos trabalhando para encerrarmos o ano com vitórias e boas atuações. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Todos estão se doando muito para que o fim de temporada seja perfeito para todos - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, individualmente sua época tem sido muito boa.
- Essa temporada tem sido muito especial para mim e agradeço ao Tondela por isso. Venho trabalhando para construir uma história aqui.

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