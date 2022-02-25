No Tondela, Bebeto espera evolução da equipe na reta final de temporada

Titular do Tondela e em alta no clube português, o lateral-direito Bebeto falou sobre a vontade de ver a equipe evoluindo na sequência final da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para terminar bem a época.- Estamos trabalhando para que a equipe possa terminar bem a temporada, com vitórias. Estamos nos dedicando ao máximo para que isso seja possível e para que possamos encerrar a época com uma boa posição na Liga - disse o jogador.