No Tondela, Bebeto espera boa sequência com o clube português

Crédito: Divulgação/Tondela

Após alguns anos vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, que assinou no Tondela para essa temporada, já projetou a evolução com o clube português. Segundo o jogador, que também atuou no Caxias, seu desejo é fazer uma grande época com todos no plantel.

- Estou me empenhando ao máximo para fazer um grande ano com todos aqui. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja especial para mim e para o nosso torcedor. Estou muito feliz com esse início e com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Tondela - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para realizar uma grande temporada.