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futebol

No Tondela, Bebeto espera boa sequência com o clube português

Lateral brasileiro estava no Marítimo e é titular da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 11:57

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:57

Crédito: Divulgação/Tondela
Após alguns anos vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, que assinou no Tondela para essa temporada, já projetou a evolução com o clube português. Segundo o jogador, que também atuou no Caxias, seu desejo é fazer uma grande época com todos no plantel.
- Estou me empenhando ao máximo para fazer um grande ano com todos aqui. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja especial para mim e para o nosso torcedor. Estou muito feliz com esse início e com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Tondela - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para realizar uma grande temporada.
- Vamos lutar muito para que esse ano seja especial para o clube. O grupo é muito bom, competitivo e tem tudo para crescer nas próximas semanas.

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