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No terceiro jogo de Frank Lampard, Richarlison marca belo gol e Everton derrota o Leeds na Premier League

Clube de Liverpool abriu larga vantagem e contou com a sorte após Rodrigo carimbar a trave de Pickford duas vezes. No segundo tempo, Richarlison sacramentou o placar...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 14:25
No terceiro jogo de Frank Lampard no comando do Everton, Richarlison marcou um lindo gol e os Toffees venceram o Leeds por 3 a 0 pela Premier League. O atacante brasileiro já havia anotado um gol na estreia do inglês na beira do gramado diante do Brentford, pela Copa da Inglaterra.Na primeira etapa, o Everton abriu uma larga vantagem com gols de Coleman e Keane, mas também contou com a sorte. Em duas oportunidades, o atacante Rodrigo Moreno, do Leeds, carimbou a trave de Pickford e por pouco não reduziu o marcador.
> Veja a tabela da Premier League
Na segunda etapa, os Toffees seguiram comandando o duelo e Richarlison sacramentou o placar aos 27 minutos após receber um passe da entrada da área, cortar a zaga e finalizar no cantinho. Com isso, o camisa sete chegou aos cinco gols marcados no Campeonato Inglês.
Com a vitória, o Everton acabou com uma sequência negativa de cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos. O clube luta para se distanciar da zona do rebaixamento, mas ainda ocupa a 16ª colocação na classificação e tem cinco pontos de vantagem para o Norwich.
Crédito: RicharlisonvivebommomentosobcomandodeFrankLampardnoEverton(Foto:PAULELLIS/AFP

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