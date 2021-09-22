No Songkhla, Natan Oliveira destaca momento especial na Tailândia

Nome em destaque no futebol tailandês nas últimas épocas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, revelou estar ansioso para a sequência deste ano. Para ele, o elenco tem tudo para evoluir.- Nosso elenco tem feito um trabalho forte e tem tudo para evoluir. Vamos continuar nos dedicando para que a equipe possa crescer e melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.
Ainda de acordo com o atleta, sua boa fase é consequência de um trabalho forte que tem feito.
- Venho trabalhando com muito empenho desde que cheguei aqui. Quero construir a minha história no futebol tailandês. Venho fazendo um trabalho forte, não só dentro de campo, mas fora também com meu preparador físico, Daniel Rodrigues. Tenho me empenhado muito para continuar crescendo.