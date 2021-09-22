No Songkhla, Natan Oliveira destaca momento especial na Tailândia

Nome em destaque no futebol tailandês nas últimas épocas, o centroavante Natan Oliveira, com passagem pelo Bahia, que hoje defende o Songkhla, revelou estar ansioso para a sequência deste ano. Para ele, o elenco tem tudo para evoluir.- Nosso elenco tem feito um trabalho forte e tem tudo para evoluir. Vamos continuar nos dedicando para que a equipe possa crescer e melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.