No Shimizu, Valdo planeja vitória sobre o Gamba Osaka

Crédito: Divulgação/Shimizu

Titular do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, revelou o desejo do grupo em vencer o Gamba Osaka na última rodada da J-League. Segundo o jogador, a meta é terminar o campeonato fazendo uma grande apresentação.

- Queremos terminar nossa temporada vencendo e fazendo uma grande apresentação. Vamos lutar muito para fazer uma grande partida contra o Gamba para encerrarmos 2020 com um triunfo - disse.Ainda de acordo com o defensor, o Shimizu tem tudo para evoluir nas próximas temporadas.