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futebol

No Shimizu, Valdo planeja vitória sobre o Gamba Osaka

Zagueiro vem passando por ótimo momento e quer o triunfo na última rodada da J-League
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Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 12:44
Crédito: Divulgação/Shimizu
Titular do Shimizu S-Pulse nesta temporada, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, revelou o desejo do grupo em vencer o Gamba Osaka na última rodada da J-League. Segundo o jogador, a meta é terminar o campeonato fazendo uma grande apresentação.
- Queremos terminar nossa temporada vencendo e fazendo uma grande apresentação. Vamos lutar muito para fazer uma grande partida contra o Gamba para encerrarmos 2020 com um triunfo - disse.Ainda de acordo com o defensor, o Shimizu tem tudo para evoluir nas próximas temporadas.
- Tenho certeza que faremos uma grande temporada em 2021. Vamos lutar muito para que isso seja possível.

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