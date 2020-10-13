No seu primeiro mês no clube, Gabriel Magalhães é eleito o Jogador do Mês de setembro do Arsenal

Crédito: Reprodução/Arsenal

O início de Gabriel Magalhães na Inglaterra é de animar. No seu primeiro mês como atleta do clube, o zagueiro foi eleito o Jogador de Setembro do Arsenal, em eleição feita pelos torcedores. O atleta chegou aos Gunners nesta temporada, depois de se destacar no Lille (FRA). Os números das partidas feitas por ele neste mês impressionam, com destaque para os cortes e a precisão nos passes.Neste mês, foram duas partidas feitas, ambas pela Premiere League. Foram duas vitórias, diante de Fulham e West Ham. Titular nos dois jogos, o camisa 6 teve 93% de aproveitamento nos passes, efetuou 8 cortes, marcou um gol e fez dois desarmes. Depois de uma temporada em que teve incertezas na zaga, o desempenho do defensor animou e devolveu a confiança do torcedor ao sistema defensivo de Mikel Arteta, treinador do time do Arsenal. O zagueiro não escondeu a felicidade com o resultado desta eleição com os torcedores do time de Londres, mas prefere manter os pés no chão. Os números indicam uma rápida adaptação, mas o discurso é de que ele ainda pode melhorar dentro de campo.

- Não posso negar que realmente é um prêmio que me enche de felicidade e confiança. Começar dessa maneira tranquiliza as coisas. Ainda estou buscando melhorar minha adaptação e acho que ainda tenho mais para apresentar. A saída de bola é algo que trabalho muito e é importante ter esses números valorizados junto aos torcedores. Vou buscar coisas grandes, individualmente e coletivamente. Tenho muita confiança nisso.

Gabriel dos Santos Magalhães tem 22 anos de idade e ainda muito cedo deixou o Avaí para o futebol europeu. Comprado pelo Lille, passou por Troyes (FRA) e Dinamo Zagreb (CRO), onde teve experiência antes de voltar e ser um dos melhores da sua posição no último Campeonato Francês. Disputado pelos clubes ingleses, o Arsenal venceu a briga ao desembolsar 23 milhões de euros na última janela.

Ainda com idade olímpica, o jogador participou da campanha do Torneio de Toulon e frequentou as divisões de base da Seleção Brasileira. Gabriel Magalhães caiu rapidamente nas graças a torcida e do técnico Arteta.