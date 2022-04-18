Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No São Paulo, Calleri iguala número de gols que marcou na Europa

Mesmo tendo disputado metade das partidas que jogou na Europa, o camisa 9 igualou número de gols que marcou no Tricolor paulista...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 16:57
Artilheiro no São Paulo, Calleri igualou o número de gols que marcou no Tricolor ao número dos marcados na Europa, mesmo tendo disputado somente metade das partidas. GALERIA> ATUAÇÕES: São Paulo é dominado pelo Flamengo e apenas Calleri se salvaApós marcar na partida do último domingo (17) contra o Flamengo, o camisa 9 do Tricolor paulista alcançou a marca de 33 gols pela equipe, somando as suas duas passagens, em 66 jogos.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosNa Europa, portanto, em 157 jogos disputados, foi o responsável por 33 gols também. Após deixar o São Paulo, em 2016, Calleri foi ao West Ham-ING, onde marcou apenas um gol em 21 jogos. Depois da passagem no futebol inglês, Calleri passou pelo futebol espanhol, onde atuou por quatro equipes: Las Palmas (41 jogos e 12 gols), Alavés (36 jogos e nove gols), Espanyol (34 jogos e cinco gols) e Osasuna (27 jogos, com seis gols).
Agora, em 2022, Calleri se tornou um dos grandes destaques da equipe de Rogério Ceni. Artilheiro da temporada, com 12 gols somente neste ano, o atacante é ovacionado em todos os jogos que entra em campo, estando perto de ultrapassar sua marca conquistada na Europa com quase da metade dos jogos. É provável que ainda nos próximos jogos o atleta ultrapasse o número, e assim de fato, some mais números do que fez no futebol europeu. O São Paulo volta a campo contra o Juventude, na próxima quarta-feira (20), às 19h30, no estádio Alfredo Jaconi. A partida será válida pela terceira fase da Copa do Brasil.
Crédito: CalleriigualounúmerodegolsquemarcounaEuropa(Foto:RubensChiri/Saopaulofc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados