No São Paulo, Calleri iguala número de gols que marcou na Europa

Artilheiro no São Paulo, Calleri igualou o número de gols que marcou no Tricolor ao número dos marcados na Europa, mesmo tendo disputado somente metade das partidas. GALERIA> ATUAÇÕES: São Paulo é dominado pelo Flamengo e apenas Calleri se salvaApós marcar na partida do último domingo (17) contra o Flamengo, o camisa 9 do Tricolor paulista alcançou a marca de 33 gols pela equipe, somando as suas duas passagens, em 66 jogos.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosNa Europa, portanto, em 157 jogos disputados, foi o responsável por 33 gols também. Após deixar o São Paulo, em 2016, Calleri foi ao West Ham-ING, onde marcou apenas um gol em 21 jogos. Depois da passagem no futebol inglês, Calleri passou pelo futebol espanhol, onde atuou por quatro equipes: Las Palmas (41 jogos e 12 gols), Alavés (36 jogos e nove gols), Espanyol (34 jogos e cinco gols) e Osasuna (27 jogos, com seis gols).