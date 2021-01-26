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No Santa Clara, Mansur se diz focado com o restante da temporada: 'Vou continuar me dedicando ao máximo'

Lateral revelou que o elenco está trabalhando para melhorar o desempenho coletivo...
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Publicado em 

26 jan 2021 às 09:28

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 09:28

Crédito: Divulgação/Santa Clara
Trabalhando para crescer de produção com a camisa do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná, falou sobre a expectativa para melhorar seu desempenho em campo no clube português. Para ele, esses primeiros meses na equipe têm sido muito importantes.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Estar no futebol português tem sido muito bom. Tenho trabalhado muito para melhorar meu desempenho em campo e para crescer de produção com o plantel. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir. Estou muito motivado e feliz com o que vem acontecendo comigo desde a minha chegada - disse.Ainda de acordo com atleta, o elenco está focado em melhorar o rendimento em campo na época.
- Nossa equipe tem trabalhado muito para evoluir e iniciar uma sequência de vitórias na época. Temos um ótimo elenco e estamos focados nisso.

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