No Santa Clara, Mansur se diz focado com o restante da temporada: 'Vou continuar me dedicando ao máximo'

Crédito: Divulgação/Santa Clara

Trabalhando para crescer de produção com a camisa do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná, falou sobre a expectativa para melhorar seu desempenho em campo no clube português. Para ele, esses primeiros meses na equipe têm sido muito importantes.

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- Estar no futebol português tem sido muito bom. Tenho trabalhado muito para melhorar meu desempenho em campo e para crescer de produção com o plantel. Vou continuar me dedicando ao máximo para evoluir. Estou muito motivado e feliz com o que vem acontecendo comigo desde a minha chegada - disse.Ainda de acordo com atleta, o elenco está focado em melhorar o rendimento em campo na época.