No Santa Clara, Mansur espera evolução da equipe na reta final da temporada

Titular do Santa Clara neste ano, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer a evolução da equipe na sequência final da temporada. Segundo o atleta, a ideia de todos é fazer uma série de vitórias nos próximos jogos.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nesta reta final da temporada para encerrar bem o ano, com vitórias. Todos estão muito focados em crescer nestes próximos jogos - disse.
Segundo Mansur, sua ideia é crescer ainda mais no futebol português.
- Estou vivendo um ótimo momento no clube e no futebol português. Vou trabalhar para crescer no país e para fazer grandes jogos com a camisa do Santa Clara nos próximos anos.