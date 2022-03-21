No Santa Clara, Mansur espera evolução da equipe na reta final da temporada

Titular do Santa Clara neste ano, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná quer a evolução da equipe na sequência final da temporada. Segundo o atleta, a ideia de todos é fazer uma série de vitórias nos próximos jogos.- Estamos trabalhando para que a equipe possa fazer uma boa sequência nesta reta final da temporada para encerrar bem o ano, com vitórias. Todos estão muito focados em crescer nestes próximos jogos - disse.