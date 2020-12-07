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No Rizespor, Fabrício Baiano quer conquistar marca no futebol turco

Volante vem se destacando no futebol europeu e quer passar dos 50 jogos com o clube
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 11:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 11:50

Crédito: Fabrício Baiano quer passar marca dos 50 jogos no futebol turco (Divulgação
Titular absoluto do Rizespor nesta temporada, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o desejo de passar dos cinquenta jogos no futebol turco nesta temporada. Segundo o atleta, que na última época defendeu as cores do Genclerbirligi, falou sobre a importância deste objetivo.
- Tenho lutado muito para melhorar meus números com a camisa do clube nesta temporada e no país também. Espero bater essa marca dos cinquenta jogos no futebol turco neste ano, isso seria muito importante para mim. Quero chegar a cinquenta, cem e duzentos jogos no país - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o desejo do elenco é crescer de produção na temporada.
- Estamos trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para que isso seja possível.

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