No Rizespor, Fabrício Baiano quer conquistar marca no futebol turco

Crédito: Fabrício Baiano quer passar marca dos 50 jogos no futebol turco (Divulgação

Titular absoluto do Rizespor nesta temporada, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o desejo de passar dos cinquenta jogos no futebol turco nesta temporada. Segundo o atleta, que na última época defendeu as cores do Genclerbirligi, falou sobre a importância deste objetivo.

- Tenho lutado muito para melhorar meus números com a camisa do clube nesta temporada e no país também. Espero bater essa marca dos cinquenta jogos no futebol turco neste ano, isso seria muito importante para mim. Quero chegar a cinquenta, cem e duzentos jogos no país - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o desejo do elenco é crescer de produção na temporada.