No Rio Ave, Aderllan projeta classificação na Liga Europa

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Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo deste dia 24 contra o Besiktas pela segunda partida na fase qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os turcos, mas todos estão muito motivados para classificarem.

- Vamos enfrentar uma grande equipe, um adversário de alto nível, que é sempre muito forte. Vamos procurar fazer um jogo perfeito novamente, assim como foi em nossa estreia, para buscarmos essa classificação para a fase seguinte da disputa. O plantel está muito motivado e ciente das dificuldades que terá pela frente - disse.

Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa disputa esse ano.