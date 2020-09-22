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futebol

No Rio Ave, Aderllan projeta classificação na Liga Europa

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa, que enfrenta o Besiktas
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Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 11:18
Crédito: Divulgação
Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo deste dia 24 contra o Besiktas pela segunda partida na fase qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os turcos, mas todos estão muito motivados para classificarem.
- Vamos enfrentar uma grande equipe, um adversário de alto nível, que é sempre muito forte. Vamos procurar fazer um jogo perfeito novamente, assim como foi em nossa estreia, para buscarmos essa classificação para a fase seguinte da disputa. O plantel está muito motivado e ciente das dificuldades que terá pela frente - disse.
Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa disputa esse ano.
- A Liga Europa tem uma importância grande para todos no clube. Estamos encarando com muita seriedade a competição e queremos chegar distante nela.

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