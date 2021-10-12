No Rio Ave, Aderllan foca em crescimento da equipe na temporada

Um dos líderes do elenco do Rio Ave, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais na época. Feliz com o bom ano do plantel até aqui, o jogador revelou que a expectativa para os próximos jogos é a melhor possível.- O grupo tem trabalhado muito para continuar crescendo e melhorando o desempenho em campo na época. Estamos no caminho certo para alcançarmos nossas metas neste ano. Vejo o plantel preparado para continuar fazendo uma grande temporada - disse o defensor.