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futebol

No Rio Ave, Aderllan foca em crescimento da equipe na temporada

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:14

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:14

Crédito: Aderllan busca fazer boa temporada com o Rio Ave (Divulgação / Rio Ave
Um dos líderes do elenco do Rio Ave, o zagueiro brasileiro Aderllan Santos, ex-São Paulo, Vitória e Valência, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo ainda mais na época. Feliz com o bom ano do plantel até aqui, o jogador revelou que a expectativa para os próximos jogos é a melhor possível.- O grupo tem trabalhado muito para continuar crescendo e melhorando o desempenho em campo na época. Estamos no caminho certo para alcançarmos nossas metas neste ano. Vejo o plantel preparado para continuar fazendo uma grande temporada - disse o defensor.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Aderllan destacou que seu objetivo é fazer um ano especial individualmente.
- Tenho trabalhado muito para honrar a camisa do Rio Ave sempre e para fazer uma temporada muito boa individualmente. Estou motivado para ajudar o clube a conquistar seus objetivos este ano.

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