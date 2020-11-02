No Rio Ave, Aderllan foca em crescimento da equipe na época

Crédito: Aderllan é peça chave no time do Rio Ave (Divulgação/Rio Ave

Com um bom início de época, o Rio Ave segue trabalhando firme para continuar melhorando seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Um dos pilares da defesa da equipe, o zagueiro Aderllan Santos falou sobre a expectativa de todos na evolução do plantel nesta sequência da temporada.

- Nosso plantel está fazendo uma boa época até aqui e a tendência é melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer ainda na temporada. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos neste ano - disse o defensor.Para o defensor, seu objetivo é continuar ajudando o Rio Ave dentro e fora de campo.