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futebol

No Rio Ave, Aderllan comemora bom início de temporada do clube

Zagueiro brasileiro é um dos destaques da equipe portuguesa
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Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 11:26
Crédito: Divulgação/Rio Ave
Com passagens pelo Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou o bom início de temporada do Rio Ave nestes primeiros meses do ano. Segundo o jogador, que também atuou no futebol árabe e no Braga, a meta de todos é continuar crescendo de produção nesta atual época.
- Estamos fazendo uma boa temporada até aqui, realizando partidas com muita intensidade e crescendo de produção a cada jogo. O mais importante é que o plantel vem buscando melhorar ainda mais seu rendimento em campo nesta sequência da época. Vamos lutar muito para que isso seja possível - disse.Para o defensor, seu desejo é fazer mais uma grande época no clube.
- Vou trabalhar muito para fazer uma grande época no clube. Tenho me dedicado ao máximo para honrar a camisa do Rio Ave até o fim.

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