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futebol

No Rio Ave, Aderllan busca crescimento coletivo na temporada

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa e quer lutar para conquistar objetivos
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Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 12:47
Crédito: Divulgação
Com um bom início de época, o Rio Ave segue trabalhando firme para continuar melhorando seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Um dos pilares da defesa da equipe, o zagueiro Aderllan Santos falou sobre a expectativa de todos na evolução do plantel nesta sequência da temporada.
- Nosso plantel está fazendo uma boa época até aqui e a tendência é melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer ainda na temporada. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos neste ano - disse o defensor.Para o defensor, seu objetivo é continuar ajudando o Rio Ave dentro e fora de campo.
- Estou muito feliz aqui no Rio Ave e com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei no clube. Vou continuar me empenhando ao máximo para ajudar o clube dentro e fora de campo.

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