Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • No retorno do futebol chinês, Alan Kardec marca e Shenzhen avança às quartas de final da Copa da China
futebol

No retorno do futebol chinês, Alan Kardec marca e Shenzhen avança às quartas de final da Copa da China

Após mais de dois meses de paralisação, torneio nacional marca a volta das competições chinesas. Kardec marca seu oitavo gol em 10 jogos pelo clube
LanceNet

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:27

Crédito: Alan Kardec marcou gol no retorno do futebol na China (Divulgação
Foram mais de dois meses sem jogos oficiais na China, apenas com a seleção do país disputando as eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o Shenzhen voltou a campo e venceu o Cangzhou por 3 a 1 pela Copa da China, garantindo classificação para as quartas de final do torneio. E quem deixou sua marca foi Alan Kardec, atacante que chegou aos oito gols em 10 jogos na temporada.Pela Superliga, as equipes se enfrentaram duas vezes neste ano, com uma vitória para cada lado. Porém, por ter feito uma grande campanha e se classificado à próxima fase, o Shenzhen entrou como favorito na partida. Aos 19 minutos, Wang Yongpo colocou a equipe à frente do placar. Sete minutos depois, apareceu Kardec, bem colocado, para receber o passe e, de primeira, aumentar o placar. Aos 34, Senghor diminuiu para o Cangzhou. O segundo tempo foi truncado, e apenas no último minuto da partida, Sun Ke marcou o terceiro do Shenzhen, fechando o placar.
Alan Kardec falou sobre a volta dos jogos, o gol marcado e a classificação da equipe.
- É muito bom poder voltar a jogar, a fazer o que amamos. Foi um tempo muito longo sem estar em campo e isso acaba afetando um pouco nesse retorno, pois o ritmo não é o mesmo. Mas Graças a Deus voltamos bem, com a vitória que nos garantiu a classificação e pude ajudar com um gol. Nosso time está muito focado nos objetivos e estamos fazendo uma grande temporada. Agora é manter o foco e já pensar no próximo adversário, pois será um duelo muito difícil - afirmou.
O Shenzhen enfrenta o Shanghai Shenhua nas quartas de final da Copa da China. O duelo terá partidas de ida e volta. A primeira acontece no próximo sábado, às 8h30 (horário de Brasília). O jogo decisivo será no dia 28, no mesmo horário.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados