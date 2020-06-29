No retorno da J-League, Renato Augusto confia na briga pelo título

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A primeira divisão japonesa retorna neste final de semana após mais de quatro meses de paralisação devido a pandemia do COVID-19. Ex-Palmeiras, o volante Renato Augusto acredita em uma boa campanha do Shimizu S-Pulse nesta temporada. Depois da primeira rodada, disputada em 23 de fevereiro, a equipe do brasileiro volta a campo neste sábado (4) diante do Nagoya Grampus Eight.

- O nosso objetivo esse ano é brigar entre os primeiros colocados pelo título. Teve uma mudança grande no clube, tanto na gestão quanto na comissão técnica e jogadores. A nova comissão está implantando uma metodologia diferente do futebol dos anos anteriores e estamos confiantes que brigaremos por algo grande - disse Renato Augusto, relatando a ansiedade para a volta da J-League:

- A expectativa é grande, estou muito motivado e ansioso por esse retorno do futebol e mais ainda por causa do tempo que fiquei parado em questão da fratura no braço no ano passado. Já faz sete meses que não jogo por causa da lesão e quando fiquei bem teve essa parada - acrescentou.

O Japão foi um dos primeiros países com casos confirmados do coronavírus e, consequentemente, com a pausa do seu futebol nacional. Segundo Renato Augusto, o país asiático está preparado para ver a bola voltar a rolar nos gramados.