No retorno da J-League, Renato Augusto confia na briga pelo título

A primeira divisão japonesa retorna neste final de semana após mais de quatro meses de paralisação devido a pandemia do COVID-19. Ex-Palmeiras, o volante Renato Augusto acredita em uma boa campanha do Shimizu S-Pulse nesta temporada. Depois da primeira rodada, disputada em 23 de fevereiro, a equipe do brasileiro volta a campo neste sábado (4) diante do Nagoya Grampus Eight.
- O nosso objetivo esse ano é brigar entre os primeiros colocados pelo título. Teve uma mudança grande no clube, tanto na gestão quanto na comissão técnica e jogadores. A nova comissão está implantando uma metodologia diferente do futebol dos anos anteriores e estamos confiantes que brigaremos por algo grande - disse Renato Augusto, relatando a ansiedade para a volta da J-League:
- A expectativa é grande, estou muito motivado e ansioso por esse retorno do futebol e mais ainda por causa do tempo que fiquei parado em questão da fratura no braço no ano passado. Já faz sete meses que não jogo por causa da lesão e quando fiquei bem teve essa parada - acrescentou.
O Japão foi um dos primeiros países com casos confirmados do coronavírus e, consequentemente, com a pausa do seu futebol nacional. Segundo Renato Augusto, o país asiático está preparado para ver a bola voltar a rolar nos gramados.
- Todos os clubes estão fazendo testes e o índice de coronavírus no país é bem baixo em relação ao Brasil, por exemplo. Aqui as pessoas respeitaram mais a quarentena e o país já está funcionando normalmente. Acredito que o futebol deve voltar sim com todos os cuidados necessários - concluiu.E MAIS:João Pedro comenta estreia pelo Watford na Premier League: 'Realizei um sonho de criança'Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de MadridBarcelona estuda substituir Setién em caso de novo fracassoErnesto Valverde é cotado para assumir comando do ValenciaMilik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a JuventusPjanic é oficializado como novo reforço do Barcelona E MAIS: